Atletas de Itapeva conquistam o pódio em campeonato intermunicipal

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-Semjel parabeniza os atletas do Judô itapevense que, no último sábado (12), em Praia Grande-SP, conquistaram o podium no Campeonato Inter Regional Sub-18 e Sub-21, da Federação Paulista de Judô (FPJudô).

O campeonato reuniu atletas de quatro regiões do Estado de São Paulo: 7ª Sudoeste (Região de Osasco), 11ª Litoral (Região de Santos), 14ª Vale do Ribeira (Região de Registro) e 16ª Sul (Região de Itapeva).

Representando com garra a Secretaria de Esportes de Itapeva, os judocas da cidade conquistaram excelentes resultados e garantiram vaga na fase final do Campeonato Paulista 2025.

Confira os resultados:

Brayan dos Santos Gonçalves – Vice-campeão

Pedro Henrique Almeida Assis Gouvêa – 3º lugar

Thiago Ryan Camargo Salles Camargo – 3º lugar