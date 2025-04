Futsal de Itapeva vence Ribeirão Branco e conquista o 3º lugar nos Jogos Abertos da Juventude

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes-Semjel parabeniza os atletas do Futsal Masculino que, no último sábado (12), no Ginásio CCE, venceram Ribeirão Branco nos pênaltis e conquistaram o 3º lugar, na fase sub-regional, dos Jogos Abertos da Juventude 2025.

“Foi um jogo emocionante, decidido nos detalhes, com muita raça e determinação dos nossos atletas. Parabenizamos toda a equipe pelo excelente desempenho e espírito esportivo. Nosso reconhecimento especial ao técnico Papita, pelo comando firme e estratégico que garantiu essa importante vitória”, parabenizou a Semjel.