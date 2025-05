Comércio da região de Itapeva terá horário especial para o Dia das Mães

Lojas funcionarão em horários estendidos para atender consumidores e aquecer as vendas em uma das datas mais importantes do varejo

O comércio da região de Itapeva funcionará em horários especiais para o Dia das Mães, uma das datas mais movimentadas e esperadas pelo setor varejista. A medida visa oferecer mais comodidade aos consumidores e impulsionar as vendas do setor.

A medida foi definida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Itapeva (Sincomerciários) junto aos Sindicatos do Comércio Varejista da região (Sincomércio), em Convenções Coletivas de Trabalho (CCT’s).

De acordo com as CCT’s, o comércio poderá abrir com funcionários:

– na sexta-feira (09) até às 20h e no sábado (10) até às 18h, os municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí;

– na sexta-feira (09) e no sábado (10) até às 20h, as cidades de Bom Sucesso de Itararé, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Itararé, Riversul, Taguaí e Taquarituba.

O Sincomerciários reforça que, mesmo com o horário estendido, é importante que os consumidores se atentem aos direitos dos trabalhadores, como os intervalos obrigatórios, adicional de horas extras e folgas compensatórias, quando previstas.