Vendas do Dia das Mães vão beneficiar mais de 660 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo

As vendas do Dia das Mães devem beneficiar cerca de 663 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo este ano, sendo 477 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 186 mil micro e pequenas empresas, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae-SP. O gasto médio com presentes deve ser de R$ 298,20, principalmente cosméticos, perfumes, cremes e hidratantes. Em termos reais, isto é, já descontada a inflação medida pelo IPCA-IBGE, haverá um aumento médio de 3,5% nos gastos das pessoas neste Dia das Mães.

De acordo com o levantamento, os consumidores pretendem adquirir, em média, dois presentes, com os cosméticos, perfumes, cremes e hidratantes tendo a preferência de 47% deles na hora da compra. Itens de vestuário como roupas, calçados e bolsas são a opção de 41% dos consumidores, seguidos por chocolates (35%), flores (35%) e bijuterias e acessórios (27%).

A maioria, ou 59% dos consumidores de pequenos negócios, pretende desembolsar mais em 2025, na comparação com 2024; já 24% têm intenção de manter os gastos no mesmo nível do ano passado. Por outro lado, 16% acreditam que gastarão menos; enquanto 1% afirmou não ter comprado nada para a data em 2024.

“Uma boa notícia para os pequenos negócios é o fato de 59% dos consumidores estarem dispostos a desembolsar mais este ano no Dia das Mães do que na mesma data do ano passado, bem como o aumento real de 3,5% dos gastos em igual comparação. Isso é um sinal de que a economia está aquecida, apesar de a inflação, principalmente de itens alimentícios, ter pressionado o poder de compra da população nos últimos tempos”, afirma coordenadora de pesquisas do Sebrae-SP, Carolina Fabris Ferreira.

O preço é o fator principal para ser considerado no momento da compra para 70% dos entrevistados. Ofertas e promoções aparecem em seguida, mencionadas por 45% das pessoas. Produtos diferenciados são o determinante para 34% dos pesquisados.

As compras presenciais feitas em pequenos negócios vão prevalecer neste Dia das Mães, de acordo com 60% dos consumidores; 13% disseram que pretendem dividir as compras metade em ponto físico e metade na internet.

Se por um lado a compra presencial tem preferência, por outro a busca por informações ocorrerá principalmente no Instagram (51%), enquanto 49% vão atrás de detalhes nas lojas, supermercados e mercearias.

O cartão de crédito será o meio de pagamento de 63% dos pesquisados, seguido por 46% que preferem o de débito e 44% que farão Pix.

O levantamento

A pesquisa Dia das Mães 2025 foi elaborada a partir de duas sondagens: uma com consumidores, pessoas físicas, realizada por e-mail, pelo Instituto Consulting do Brasil entre 26 de março e 8 de abril de 2025; a segunda, com a opinião dos empreendedores, foi realizada por telefone, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

(Via Sebrae SP)