Na noite deste sábado (23), um indivíduo tentou fugir de uma guarnição de Força Tática em Itapeva, o comportamento do condutor colocou em risco pedestres e veículos que transitavam na via pública e próximo a rodovia.

A guarnição de Força Tática iniciou acompanhamento na tentativa de abordagem, utilizando sinais luminosos e sonoros ao longo de diversas ruas do bairro Bela Vista, sendo que o veículo GM/Astra veio a colidir no portão de uma residência, onde neste momento permaneceu no veículo o passageiro, e o motorista se evadiu a pé, sendo acompanhado também a pé por dois policiais da Força Tática.

O sujeito tentou entrar em uma mata, mas não conseguiu devido a densidade da vegetação, sendo que neste momento fez movimento de colocar a mão na cintura, não levantando às mãos para os policial, que efetuou dois disparos, alvejando o indivíduo no braço direito. Policiais se aproximaram e verificaram que ele havia tirado um celular da cintura. Ele foi socorrido ao PS, sem risco de vida, pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Pelo Plantão Policial, foi elaborado Boletim de Desobediência e LCDIP e um TC de porte de entorpecente.

Segundo o Capitão Maciel Comandante da Força Tática, o policiamento ostensivo visa prevenir crimes e, portanto, o policial não pode se eximir de realizar a defensoria pública, exercendo sua atividade, para desta forma garantir a lei e a ordem.

Segundo o Capitão, a polícia pode abordar as pessoas e revistá-las sempre que presenciar alguma atitude suspeita. Confira as informações:

Se você for parado pela polícia, alguns comportamentos podem ajudar a impedir que a situação se transforme em conflito:

Se estiver na condução de veículo obedeça aos sinais de parada vindos da viatura policial.

Fique calmo e não corra;

Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco;

Não discuta com o policial nem toque nele. Não faça ameaças ou use palavras ofensivas.

Não é crime andar sem documentos, mas recusar-se a se identificar é contravenção penal. Se estiver sem documento, forneça ao policial dados que auxiliem a sua identificação.

E o mais importante: mantenha as mãos levantadas e visíveis aos Policiais.

É crime de desobediência ignorar a ordem de parada de veículo emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública.