No sábado (17), Policiais Militares do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Itararé avistaram um indivíduo e o abordaram.

Foi então localizada uma arma de fogo com numeração suprimida e munições.

Diante dos fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.