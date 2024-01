A Guarda Civil Municipal foi acionada na ultima quarta-feira (10), por volta das 14h55, para atender ocorrência onde populares presenciaram um homem saindo de estabelecimento comercial, sendo que o mesmo havia praticado furto de diversos objetos.

Rapidamente as Equipes da GCM foram para o local indicado e quando os Policiais da GCM lá chegaram, o suspeito de ter praticado os furtos estava imobilizado por populares que o detiveram, sendo os objetos recuperados. Os Policiais da GCM deram voz de prisão para aquele homem, sendo apresentados no Plantão Policial, o supeito, os objetos, as testemunhas e também a vítima. A ocorrência foi apresentada à autoridade de Polícia Judiciária, que apreciou os fatos e ratificou a voz de prisão, determinando que o suspeito fosse autuado em flagrante delito, apreendeu os objetos que posteriormente foram restituídos aos seus proprietários e o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.