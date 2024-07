O Grupo Escoteiro Boipeva – 412/SP, de Itapeva, marcou presença no maior evento escoteiro do Brasil, o “Jamboree”, sediado em Barretos, São Paulo. Com mais de seis mil participantes reunidos ao longo de uma semana de intensas atividades, o evento é um marco no calendário escoteiro nacional. E três destemidos representantes da Tropa Sênior Boiguaçú estiveram participando do mega-evento escoteiro que aconteceu entre os dias de 13 a 19 de julho, desfrutando dessa oportunidade única de intercâmbio cultural, um ambiente de aprendizagem mútua, vivências transformadoras e aventuras emocionantes com vários escotistas de grupos escoteiros vindo de todos os cantos do país.

O Jamboree também comemorou os 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil e uma história repleta de conquistas e inspiração. Ao longo de uma trajetória centenária, a União dos Escoteiros do Brasil tem impactado a vida de milhares de jovens, ensinando valores importantes como respeito, responsabilidade e liderança, missão essa que o Grupo Boipeva realiza através de chefes voluntários e pais de apoio aqui em Itapeva.

O Grupo Boipeva parabeniza nossos escotistas Igor, Gabriela e Nicoly pela incrível experiencia por levar o nome de nosso Grupo Escoteiro e de nossa cidade ao maior evento escoteiro de todos os tempos, bem como, à coordenação do 22º Distrito Escoteiro pelo apoio e a todos os organizadores da União Escoteira do Brasil. Bravo, bravo, bravíssimo a todos vocês.