Nos próximos dias 26 e 27 julho, acontecerá em Cerqueira César o 2º Encontro do Agronegócio.

Haverá palestras, exposições e orientações aos produtores, que podem participar gratuitamente de toda programação. O evento celebra o Dia do Agricultor, que é comemorado em 28 de julho.

Produtos e implementos agrícolas estarão expostos por empresas participantes. Se você possui empresa e gostaria de expor também, entre em contato pelo número (14) 3714-1233.

Serviço:

2° encontro do Agronegócio

Local: Cerqueira César, no Parque de Exposições Isidoro Achille Costa, no Recinto FAICC, no Centro,

Horário: a partir das 09h

Data: 26 e 27 de julho de 2024

Informações: (14) 3714-2320

(Foto: Sindicato Rural Cerqueira César)