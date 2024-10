Grandes jogos marcaram a final da Copa Cidade Infantil de Futsal

Nesta segunda-feira (07), no Ginásio da CCE, aconteceu a grande final do Copa Cidade Infantil de Futsal, nas categorias Sub 10 e 11. Dois incríveis jogos que agitaram a torcida, começando com a disputa dos times Sub 11 entre Fut Amarelo W e Igreja Presbiteriana.

Na sequência, foi a vez dos times Sub 10 da Igreja Presbiteriana e da Arena Beletti entrarem em quadra. No final, os times do Fut Craques e da Igreja Presbiteriana deixaram o Ginásio da CCE como os grandes campeões da noite.

Confira os resultados:

Fut Amarelo W 05 X 01 Igreja Presbiteriana (SUB 11)

Igreja Presbiteriana 03 X 01 Arena Beletti (SUB 10)