Após cometer furto, homem é preso pela GCM de Itapeva

A Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava Policiamento Preventivo no centro da cidade no domingo (06), através da equipe de patrulhamento tático, a ROMU, momento em que os policiais passavam pela Rua Martinho Carneiro e foram abordados por uma pessoa que havia acabado de ser vítima de furto. Foi possível verificar através de câmeras de segurança que um sujeito havia subtraído do interior do veículo da vítima sua carteira, onde estavam diversos documentos, cartões bancários, talonário de cheques e cheques já preenchidos nominalmente.



De posse das características do suspeito de ter praticado o delito, os policiais da GCM saíram a sua procura e lograram êxito em localizar e abordar o indivíduo de 42 anos com as mesmas características. Na busca pessoal foi localizado no bolso do indivíduo a carteira da vítima. Ele assumiu a autoria do delito, sendo assim, os policiais da GCM deram-lhe voz de prisão, se identificando como responsáveis pela sua prisão e informando-lhe seus direitos constitucionais.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária, após formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão. O homem foi recolhido à carceragem local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. Graças a rápida ação da GCM, a vítima teve todos seus pertences restituídos.