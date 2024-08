Em convenção do partido Republicanos no Memorial da América Latina, o governador Tarcísio de Freitas declarou apoio a dupla Matheus Francatto e Paulo Cecap na disputa pela Prefeitura de Capão Bonito.

Junto com o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, o governador afirmou que com Matheus Francatto e Paulo Cecap, a Prefeitura de Capão Bonito vai ter um governo inovador, assim como ele está fazendo a frente do Governo de São Paulo. “Temos que inovar e renovar na política para acompanharmos a evolução da sociedade e oferecer serviços publicos de qualidade”, disse o governador.

Tarcísio de Freitas ressaltou ainda as obras do governo de São Paulo que estão acontecendo em Capão Bonito como a reforma da Santa Casa, as novas moradias da CDHU, obras de pavimentação, entre outras”, falou.

“Com Matheus e o Paulo, vamos continuar investindo pesado em Capão Bonito”, finalizou.