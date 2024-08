Entre os dias 29/07 a 01/08, ocorreu em São Paulo o Encontro dos professores Multiplicadores da rede estadual de ensino. O evento contou com a participação de profissionais das 91 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, destacando professores da EE Honorato Ferreira da Silva, Claudinei Ribeiro de Almeida e Ellen Keruane Gonçalves Rodrigues.

O objetivo do Programa Multiplica SP #Professores visa aprimorar a aprendizagem dos estudantes por meio do desenvolvimento contínuo da prática docente e da criação de espaços eficazes de formação.

O dia a dia em sala de aula requer ações específicas pautadas em tomadas de decisões constantes sobre metodologias, procedimentos, técnicas, estratégias, conteúdos, habilidades e competências. Nesse processo, o professor desenvolve progressivamente competências e habilidades vivenciadas em sua profissão, e é essencial compartilhá-las e reforçá-las.

Nessa perspectiva, a necessidade de desenvolvimento profissional por meio de aprendizados direcionados motivou a estruturação de ações formativas em que o aprimoramento e a aprendizagem ocorram entre pares do mesmo componente curricular e da mesma etapa de ensino.

É imprescindível destacar que a colaboração entre pares permite tratar os conteúdos de maneira mais contextualizada, adequada às especificidades das atividades em sala de aula. Assim, criam-se ambientes propícios para trocas, reflexões, diálogos e desenvolvimento de metodologias e estratégias voltadas à melhoria significativa da aprendizagem dos estudantes.

O Programa Multiplica SP #Professores é realizado entre os responsáveis EFAPE Multiplica, os PEC Multiplica, os Professores Multiplicadores e os Professores Cursistas, de forma sistematizada, impulsionando o desenvolvimento profissional focado nas atividades que serão desenvolvidas em sala de aula, concluiu o Secretário Estadual de Educação professor Renato Feder.