GCM localiza entorpecentes na Vila Dom Bosco

No domingo (26), por volta das 03h, uma equipe de Policiais da GCM realizava policiamento preventivo pela Rua Dom José Carlos de Aguirre, na Vila Dom Bosco, foi avistado um grupo de pessoas, que ao perceber a presença da viatura saiu do local tomando rumo ignorado, não sendo possível a abordagem.

Por se tratar de um local bastante conhecido pela mercancia de entorpecentes, foi realizada uma varredura onde estavam e junto ao meio fio da calçada foi logrado êxito na localização em saquinhos plásticos uma certa quantidade e produtos aparentando ser entorpecentes, sendo 13 pinos com pó branco aparentemente cocaína e 28 pedras amarelas aparentemente ser o crack.

No local não tinha ninguém para assumir a propriedade dos produtos. Diante dos fatos, o material foi recolhido e apresentado no Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou sua apreensão para posterior elucidação do caso.