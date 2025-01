Banda Varal Estrela inaugura nova fase com “Feito Pra Você”

Single do novo disco conta com participação da banda Garotas Suecas

Após o primeiro disco “Varal Estrela” e uma série de singles produzidos ao longo de 2020 a 2023, muitos em parcerias com nomes do cenário independente da Música Brasileira, a Varal Estrela está prestes a lançar o segundo disco de sua carreira. Como primeiro passo dessa nova fase, apresenta o single “Feito Pra Você”, inspirado no deboche e sarcasmo tal qual Os Mutantes.

A sonoridade da canção traz pistas do que pretende a Varal em seu novo disco, que será lançado no primeiro semestre de 2025, e conta com apoio da 7ª edição do Fomento de apoio a Música da Prefeitura de São Paulo. Ao mesmo tempo que flertam com o tropicalismo do final dos anos 60 e o soul brasil que emergiu posteriormente, o novo disco é uma marca no amadurecimento da banda em torno de uma musicalidade própria, fruto das influências particulares de cada músico do grupo.

A composição é uma parceria dos guitarristas Rodolfo Braga e Lucas Silva, uma viagem de descobrimento em busca, não de paisagens ou horizontes desconhecidos, mas buscando novos olhares para horizontes familiares. “Ao desejar que as pessoas fossem perfeitas, queríamos não ter que explicar as nossas motivações para manifestar novos sentidos de existir”, diz Rodolfo.



Em “Feito Pra Você”, os integrantes da banda Garotas Suecas participam do coro. “Foi quando os entrevistamos para o nosso programa “Varal Resenha”, no nosso canal de Youtube, que eles comentaram que a saída do antigo vocalista fez com que se tornassem uma banda de quatro vozes. Sempre gostamos do trabalho deles e, quando a letra e melodia estavam prontas, já fizemos pensando em convidá-los para participar. Felizmente aceitaram o convite e o resultado ficou ótimo”, conta Lucas Silva.

Produzido por Rafael Barone, que também tocou violão e clavinete, a canção conta ainda com percussão de Danilo Moura e foi gravada no Estúdio Koletiv. A mixagem foi feita por Luis Lopes e a masterização por Fernando Sanchez. A capa é uma obra do artista Guilherme Miranda. A distribuição será feita em parceria entre os selos Caiana e YB Music.

Assista ao visualizer aqui: https://www.youtube.com/watch?v=dqKHHcml0os

Press Kit “Feito Pra Você”: https://drive.google.com/drive/folders/1iEOMBawey1qAA25iIzgcztbMjJT0LYdm?usp=sharing