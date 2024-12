GCM captura procurado pela Justiça no Distrito do Guarizinho

No domingo (29), por volta das 12h30, uma equipe de ROMU efetuava patrulhamento preventivo no Distrito do Guarizinho e quando retornava para o perímetro urbano, na altura do KM 02, da Rodovia Faustino Daniel da Silva, avistou uma motocicleta parada no acostamento, com o pneu furado e dois homens próximos.

Com o intuito de prestar auxílio aos mesmos, foram abordados, porém um dos homens comportou-se de maneira agitada, solicitado os documentos pessoais para pesquisa o mesmo apresentou o CPF, mas a idade não era compatível com a característica do pesquisado.

Questionado sobre sua identidade o mesmo confessou que estava devendo para a Justiça e que o documento que estava portando era de seu sobrinho.

Realizado novamente pesquisa, desta vez, com os dados corretos e confirmado via da Central de Monitoramento da GCM, que constava em seu desfavor um mandado de captura de procurado.

Diante dos fatos, foi conduzido ao Plantão Policial, ocasião em que o capturado permaneceu custodiado no plantão Policial, à disposição da Justiça. Quanto ao outro indivíduo e motocicleta foram pesquisados e nada de irregular foi constatado, liberado após a abordagem.