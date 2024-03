Em patrulhamento pela Vila Mariana nesta segunda-feira (4), por volta das 08h20, local muito conhecido pelas diversas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, a equipe de ROMU visualizou um indivíduo que portava numa das mãos uma sacola verde e na outra um estojo azul, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Diante da conduta, a viatura passou a acompanhá-lo, enquanto corria pela rua ia deixando cair “pinos”. Rapidamente a equipe logrou êxito na abordagem e com ele foi apreendido a sacola verde que continha 227 porções de crack e o estojo que continha 238 (eppendorffs) de cocaína, juntamente com os que foram recolhidos do chão.

Diante dos fatos foi dado a voz de prisão e conduzido a parte ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista deliberou por ratificar a prisão do autor em flagrante delito (Art. 33), ficando à disposição da Justiça.

Apreensões:

238 eppendorfs de cocaína

227 pedras de crack

01 pessoa presa