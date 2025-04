Frenectomia em Bebês e em crianças: Um Pequeno Procedimento que Faz uma Grande Diferença

Você já ouviu falar em frenectomia? Embora o nome pareça complicado, esse procedimento é simples quando realizado por profissionais competentes e pode ser a chave para o bom desenvolvimento de funções essenciais como a amamentação, a fala e a respiração em bebês e crianças.

A frenectomia é a cirurgia que remove ou reposiciona o freio da língua ou do lábio — uma pequena faixa de tecido que, quando muito curta ou espessa, pode limitar os movimentos naturais da boca.

Por que é necessário fazer em bebês?

Quando o freio lingual (aquele embaixo da língua) ou labial (aquele entre o lábio superior e a gengiva) está alterado, o bebê pode apresentar dificuldades desde os primeiros dias de vida. Entre os principais sinais estão:

Dificuldade na amamentação , com pega incorreta, mamadas curtas e frequentes;

, com pega incorreta, mamadas curtas e frequentes; Choro constante por fome , já que o leite não é extraído de forma eficaz;

, já que o leite não é extraído de forma eficaz; Ganho de peso insuficiente ;

; Fissuras dolorosas no mamilo da mãe, tornando o aleitamento um momento de dor e frustração.

Quais as causas?

A alteração no freio é uma condição congênita, ou seja, o bebê já nasce com ela, mas em muitos casos, há histórico familiar. Apesar de ser comum, nem sempre é diagnosticada precocemente, e por isso muitos pais enfrentam desafios sem saber a real origem do problema.

O que acontece se não for tratada?

A frenectomia não é apenas uma questão de conforto durante a amamentação. Quando negligenciada, a alteração do freio pode trazer consequências a médio e longo prazo:

Dificuldades na fala , com troca de letras ou má articulação de sons;

, com troca de letras ou má articulação de sons; Respiração bucal , prejudicando o sono e o desenvolvimento dos ossos da face;

, prejudicando o sono e o desenvolvimento dos ossos da face; Deglutição atípica , com impacto no crescimento dos ossos da face;

, com impacto no crescimento dos ossos da face; Problemas ortodônticos , como mordida aberta ou encavalamento dos dentes;

, como mordida aberta ou encavalamento dos dentes; Questões emocionais, pela dificuldade de comunicação.

Quais os benefícios do procedimento?

A frenectomia, quando indicada e bem realizada, oferece benefícios imediatos e duradouros:

Melhora significativa na amamentação;

Redução de cólicas, refluxo e engasgos;

Estímulo correto ao crescimento dos ossos da face;

Prevenção de problemas futuros na fala e na mordida;

Melhora na qualidade do sono e do desenvolvimento neuromotor.

Aqui na Dom Odontologia, o procedimento é simples, rápido e feito com toda segurança, com apoio de uma equipe interdisciplinar.

Se você é mãe, pai ou cuidador é muito importante saber se está tudo bem com o freio lingual e labial do seu bebê, pois essa análise é parte essencial dos primeiros cuidados com a saúde bucal do bebê — e pode ser o começo de uma vida com muito mais conforto, saúde e bem-estar.

Quer saber se o freio do seu bebê está afetando a amamentação ou o desenvolvimento?

Agende uma avaliação com nossa equipe na Dom Odontologia. Vamos cuidar com carinho e precisão do que mais importa: o bem-estar do seu filho, pois na nossa clínica, acreditamos que cuidar desde cedo é garantir sorrisos saudáveis por toda a vida.