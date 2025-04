Editorial – Fazei o bem, sem olhar a quem (25/04/2025)

Nesta semana, nos despedimos da liderança católica, o Papa Francisco, que descansou após cerca de 40 dias internado lutando contra pneumonia nos dois pulmões.

O velório de Francisco iniciou na quarta-feira e foi acompanhado pessoalmente por alguns, mas também pelo mundo todo via canais televisivos e mídias sociais.

Papa Francisco é um verdadeiro marco para a Igreja Católica, sempre pregou o amor ao próximo sem preconceitos, lutou por justiça e igualdade social. Uma pessoa diferenciada, que nos mostrou muito sobre o verdadeiro amor, sobre fazer o bem, sem olhar a quem, sobre querer ser alguém melhor e deixar algo de bom no mundo.

A mensagem que o Papa Francisco nos deixa e que podemos refletir diariamente é sobre quem somos e quem queremos ser daqui pra frente. Nós cometemos erros, nos arrependemos, erramos novamente, pedimos perdão e vamos seguindo tentando nos consertar, nos tornar pessoas melhores. É o que importa. Se você está no mesmo lugar há anos, se não entende quando erra e não tenta melhorar, está na hora de repensar seus atos. E não é se tornar melhor para o mundo todo, mas para as pessoas ao seu redor já é de grande valia. De nada adianta você ser uma pessoa excepcional para os de fora, mas ser um “nada” na própria casa com aqueles que convive diariamente, por exemplo.

Que a humanidade e bondade de Papa Francisco nos façam refletir e buscar ser alguém melhor, a sair do lugar, 1% que seja, aos poucos. Pense nisso.

Que o Papa descanse em paz. Seus ensinamentos seguirão…