Na madrugada de sábado (13), a Equipe de Patrulhamento Tático da GCM a ROMU (Rondas Ostensiva Municipal) realizava Policiamento Preventivo na região central da cidade. Momento em que se depararam com um cidadão, o qual pulava o muro de um terreno baldio. Então os Policiais da GCM abordaram aquele cidadão, realizando a busca pessoal para garantir a segurança do próprio abordado e da equipe policial, sendo localizado no bolso da sua calça uma porção de erva esverdeada com características de entorpecentes maconha. O cidadão informou para os policiais que a droga era para consumo próprio e que estaria naquele local para fazer uso da droga.

Diante da situação , os Policiais realizaram a pesquisa dos antecedentes criminais daquele cidadão , através da Central de Monitoramento da GCM, após a consulta veio o resultado trazendo a informação que, o cidadão pesquisado estava sendo procurado pela justiça, no mesmo instante ele foi informado da sua situação que havia um mandado de prisão devido uma condenação pelo crime de furto em seu desfavor.

Sendo assim, os Policiais da GCM deram voz de prisão ao cidadão, sendo este, conduzido até o Plantao Policial, onde os fatos foram apresentados para a Autoridade de Polícia Judiciária de plantão que, após realizar a pesquisa da vida pregressa do cidadão confirmou a existência do mandado de prisão em aberto, ratificando a voz de prisão. O cidadão ficou preso recolhido na carceragem local aguardando a audiência de custódia e à disposição da Justiça. O entorpecente que o cidadão trazia consigo foi devidamente apreendido pela autoridade.