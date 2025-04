2ª edição da Feira Livre do Produtor Rural aconteceu em Ribeirão Branco

A Praça Central – Antônio R. S. Sobrinho, de Ribeirão Branco, voltou a ser palco de valorização da agricultura familiar com a realização da 2ª edição da Feira Livre do Produtor Rural. O evento reuniu produtores locais, consumidores e visitantes em uma noite especial com produtos frescos direto do campo, artesanato, música ao vivo e muita alegria.

O prefeito Tuca Ribas destacou: “Ficamos muito felizes com o sucesso de mais uma edição da feira. Nosso objetivo é seguir fortalecendo o produtor rural, valorizando o trabalho no campo e incentivando o desenvolvimento econômico local. Cada edição é um passo importante rumo a uma Ribeirão Branco cada vez mais forte”, disse.

A organização ficou por conta da Secretaria de Agricultura, liderada pelo secretário Júnior Grillo, que reforçou o compromisso da gestão em apoiar iniciativas que aproximem os produtores da comunidade.