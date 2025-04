DIG de Itapeva prende homem investigado por furto de residência

Na tarde desta sexta-feira (11), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG prenderam um homem investigado pela prática de crime de furto de residência, ocorrido no centro de Itapeva.

O crime foi praticado no 16 de março, na Rua Antonio Benedito de Barros, ocasião em que foi subtraída do interior da moradia uma televisão de 43 polegadas.

O crime ocorreu em plena luz do dia, tendo sido registrado por câmeras de monitoramento de um imóvel vizinho, que captou o instante em que o furtador saiu da casa com a televisão enrolada em um cobertor.

No momento do crime a vítima não estava no local.

Logo após o registro do boletim de ocorrência a DIG de Itapeva iniciou investigações, sendo instaurado inquérito policial com a respectiva representação pela prisão do furtador.

O homem que aparece nas imagens foi capturado nesta data e conduzido até a carceragem do Plantão Policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil esclarece que está atenta aos crimes patrimoniais, realizando constantes diligências para o esclarecimento dos delitos e responsabilizações dos autores.