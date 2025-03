O que já era excelente, ficou ainda melhor!

Em novo endereço, o escritório Advantax, especializado em consultoria contábil, ampliou o seu espaço para melhor atender a todos os seus clientes

Ano novo, casa nova! Assim está o escritório Advantax, que pensando na comodidade e satisfação dos seus clientes mudou-se para a Rua Uruguai, 425, no Jardim América I, em frente ao condomínio Mont Blanc. “Com essa nova estrutura, a ideia é exatamente atender melhor o nosso cliente. Temos salas de treinamento, sala de reunião e um espaço voltado para o aprendizado. O objetivo é utilizar a tecnologia para fazer a parte burocrática e focar o nosso tempo para a área consultiva”, contou o contador e proprietário, Tiago Mattos.

Há mais de 20 anos atuando no setor, o escritório Advantax possui um portfólio composto por 3 grupos de serviços, sendo: ADVISORY (Consultoria), BPO (Terceirização) e ASSURANCE (Auditoria). Desta forma, o novo espaço prioriza o cliente, que terá um atendimento exclusivo e eficiente para sanar todos os seus problemas ou direcioná-lo da melhor maneira para fomentar o seu negócio.

“Chamamos de contabilidade consultiva, porque não atendemos apenas o fisco. Nosso principal objetivo é olhar para o negócio do cliente como se fosse a nossa empresa, como se fôssemos sócios. A nova casa facilita esse atendimento. Estamos em um espaço quatro vezes maior do que o nosso escritório anterior e em um lugar mais bem localizado”, concluiu o proprietário.

Para obter um resultado eficiente, o escritório mantém contato diário com seus clientes, conhece a sua empresa in loco e realiza constantes reuniões para atender as suas necessidades.

“Somos uma terceirizada. Por exemplo, uma empresa no segmento de varejo, que tem uma quantidade muito grande de produtos, se a contabilidade dela é feita externamente, o risco de ter uma falha de comunicação, um erro, é muito grande. O desafio maior é, primeiro, estreitarmos ao máximo o relacionamento. O contato tem que ser diário, com constantes reuniões, para que possamos entender as suas necessidades. Fazemos uma revisão de precificação, depois estudamos o melhor regime tributário e na sequência a revisão de cadastro, porque ele pode ter muito prejuízo fiscal se não estiver cadastrado corretamente os seus produtos no sistema”, explicou Tiago.

O escritório Advantax é munido de tecnologia e aplicativos que resolvem de forma ágil a parte burocrática. Com isso, toda a equipe pode se dedicar em tempo integral a solucionar a dificuldade do cliente.

“Temos um sistema que faz a revisão item a item. Hoje, os clientes do Advantax passam por uma auditoria mensal tributária. Temos tanto o sistema de automação do próprio Advantax, como vários aplicativos parceiros voltados para a agilidade e a segurança nas informações do nosso contratante”, anunciou.

Com escritório em Itapeva e em São Paulo, o Advantax pretende também abrir uma unidade em Campinas ou Indaiatuba pela falta de mão de obra qualificada em nossa região. “Nós estamos trazendo profissionais de São Paulo, Barueri e de outras regiões, porque não encontramos aqui. A ideia de ter unidade num grande centro é exatamente para que possamos estar mais perto da mão de obra qualificada e assim poder melhorar cada vez mais os nossos serviços”, confessou o contabilista.

“O diferencial do Advantax é a forma como trabalhamos. Não nos preocuparmos apenas em atender o fisco, mas a estrutura e como a empresa funciona. Estamos buscando sempre inovações e o que está acontecendo na legislação futura, para prepará-las às alterações e não venham a ser surpreendidas com uma mudança desconhecida, tendo que pagar um tributo muito acima do que está acostumada. Para conhecer o nosso trabalho basta acessar o site www.advantex.com.br, também o Instagram @advantaxcontabil ou em nosso escritório”, finalizou Tiago.