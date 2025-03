Escritório especializado em empresas de médio e grande porte

Com a filosofia de solucionar as dificuldades dos clientes, o Escritório Advantax é especializado em Contabilidade Consultiva e comprometido com o novo, tanto que em breve irá inaugurar uma unidade em São Paulo.

O contador Tiago Mattos, proprietário do Escritório Contábil Advantax, descobriu em 2003 a sua paixão pela contabilidade. Na época, ele atuava como aprendiz no departamento contábil da Maringá Ferro-Liga S/A e ao ser auditado pela primeira vez pela PWC, decidiu dedicar os seus estudos em Contabilidade e se especializar em Auditoria.

Após concluir a sua especialização de MBA em Auditoria Integral pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), atuou em duas das maiores empresas de Auditoria do mundo, a KPMG e Ernst & Young, onde teve a oportunidade de auditar diversas empresas de grande porte.

Mais tarde decidiu abrir o próprio escritório. Hoje a Advantax é formada por profissionais experientes e qualificados, todos engajados no objetivo principal da entidade, que é “Solucionar as dificuldades dos clientes”.

“A particularidade deste segmento é que normalmente os contratos são firmados por prazo indeterminado, ou seja, são relacionamentos de confiança entre os empresários e seus contadores. Na grande maioria das nossas prospecções, foram as empresas que procuraram a Advantax por indicação de outras empresas”, conta Tiago.

O escritório possui um portfólio composto por 3 grupos de serviços, sendo: ADVISORY (Consultoria), BPO (Terceirização) e ASSURANCE (Auditoria).

O perfil dos clientes da Advantax e também o seu diferencial, são empresas com faturamento acima do permitido para o Simples Nacional, e que buscam auxílio de uma contabilidade consultiva para garantir a melhoria contínua nos resultados, seja através dos serviços de BPO, Assurance, ou Advisory (no sentido de otimizar recursos como o Planejamento Tributário, e, ou, maximizar os lucros com estudo de Precificação).

Para contratar os serviços do Escritório Advantax basta entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (15) 3522-5774, pelo e-mail [email protected], ou à Rua Teófilo David Müzel, 179, Vila Ophelia (em frente ao INSS de Itapeva). Disponível para acesso também através do site www.advantax.com.br

• Para conhecer mais do trabalho da Escritório Advantax, visite o perfil da empresa no Instagram.