A Câmara Municipal de Itapeva será palco do lançamento do livro Morte é Felicidade, do escritor Ronaldo Abílio. Esse é o segundo livro do jovem escritor.

O lançamento oficial acontecerá neste sábado, dia 17 de fevereiro, a partir das 16h, com cerimônia realizada no plenário do Legislativo.

Prestigie!