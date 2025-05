No mês Internacional da Mulher, Ensemble – De Solo a Sinfonia reúne 139 histórias inspiradoras de mulheres, que são líderes globais em mais de 20 setores da economia

Mais que um livro, um movimento de transformação para inspirar novas gerações

No mês Internacional da Mulher, chega ao mundo Ensemble – De Solo A Sinfonia, um Manifesto global e reúne 139 histórias de mulheres inspiradoras de diversos países e setores em um livro.

Com lançamento internacional em março, Ensemble – De Solo A Sinfonia traz relatos reais de superação, liderança e resiliência femininas, que transcendem fronteiras e gerações.

“Ensemble – De Solo A Sinfonia exemplifica o que acontece quando jornadas individuais se unem para criar uma força coletiva de transformação,” conta Maria Paula Fidalgo, atriz e coordenadora do projeto.

O livro apresenta autoras de cinco continentes, trazendo uma diversidade de experiências e perspectivas que ressoam em diferentes culturas. No Brasil, figuras icônicas da cultura compartilham suas trajetórias, como Bebel Gilberto, Bruna Lombardi, Consuelo Blocker, Juliana Rosa, Maria Gal, Vanessa Giacomo, Virna Dias…

A obra também destaca grandes nomes do mundo corporativo, como Gabriela Comazzetto (GM, TikTok Latam), Tania Cosentino (VP, Microsoft Latam), Manzar Ferres (Diretora Geral de Negócios, Rede Globo) – que escreve com suas irmãs Magda e Mabel –, Neivia Justa (#OndeEstaoAsMulheres), Catherine Petit (MD, Moët Hennessy Brasil), Caroline Putnoki (Diretora América do Sul, Atout France), Ebru Semizer (CMO, Mercedes-Benz Brasil) e Flavia Vigio (CEO Talkability.ai e previamente VP McDonald’s e WarnerMedia Latam).

“Quando criamos este livro, pensamos que, se um ET chegasse hoje à Terra e nos perguntasse o que é ser mulher, entregaríamos este Manifesto para que entenda a fantástica amplitude da alma feminina.” explica Natasha de Caiado Castro, catalisadora do projeto e fundadora do movimento Uma Sobe e Puxa a Outra\Rise and Raise Others

Ensemble – De Solo A Sinfonia, promove um mundo sem preconceitos, estereótipos ou discriminação, e está alinhado à campanha global #AccelerateAction (Acelere a Ação) – tema do Dia Internacional da Mulher (IWD) de 2025 – que enfatiza a necessidade de ações rápidas e decisivas para alcançar a igualdade de gênero.

Vozes que Inspiram e Transformam

Os capítulos tratam de temas tão pessoais como universais para as mulheres, como “Eu sou poder,” por Irene Vida Gala, embaixadora e referência na diplomacia brasileira, e a história de Nadejda Marques, professora de Harvard e Stanford, que narra sua infância marca da pela perda do pai durante a ditadura. Patrícia Calazans-Ashton, fundadora da Daniel Calazans Foundation, conta sua história pessoal e explica como “a leitura de cada história nos conduz a diferentes facetas da experiência feminina, refletindo os desafios e conquistas em várias esferas da vida contemporânea.”

Silvana Abramovay, cofundadora do Amor aos Pedaços, comenta que “a diversidade de histórias faz deste livro uma verdadeira obra de arte que celebra a pluralidade da experiência feminina.”

Filantropia no Coração do Movimento

Mais do que um livro, Ensemble – De Solo A Sinfonia traz o lançamento de um movimento de impacto social. Toda a renda arrecadada com as vendas será destinada a organizações que apoiam crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil.

“Além de ser uma fonte de inspiração, o livro gera um impacto real na vida de crianças que precisam de suporte,” diz Roberta Matarazzo Suplicy, empresária especialista em conexões corporativas.

Segundo Adriana Alcântara, General Manager da Audible no Brasil, “Ensemble–De Solo A Sinfonia é um livro que celebra a união, a resiliência e a liderança.”

Eventos de Lançamento no Brasil e no Mundo

Para celebrar o lançamento de Ensemble – De Solo A Sinfonia, serão realizados eventos em diversos países. No Brasil, o primeiro deles acontecerá em São Paulo dia 18 de março, reunindo autoras para um painel sobre liderança feminina e transformação global, com a presença de jornalistas, líderes empresariais, ícones culturais e ativistas pela igualdade.

“O evento será um marco para celebrar essas trajetórias inspiradoras e reforçar o impacto coletivo das histórias compartilhadas,” explica Chris Ayrosa, pioneira em cenografia corporativa no Brasil.

“Alinhado ao Dia Internacional da Mulher, Ensemble – De Solo A Sinfonia propõe um novo capítulo na narrativa global, baseado em colaboração, equidade e respeito mútuo. Mais do que um livro, é um convite para fazer parte de um movimento transformador,” completa Aimee Peyronnet, produtora de cinema em Hollywood.

Elogios de Homens ao Livro

O impacto de Ensemble – De Solo A Sinfonia não se limita apenas ao público feminino.

Aliados masculinos de diversas áreas reconheceram a importância da obra e destacam seu valor transformador e 15 deles ofereceram capítulos adicionais que foram integrados ao livro. Líderes corporativos, acadêmicos e influenciadores elogiam a forma como o livro amplifica vozes femininas e propõe reflexões essenciais sobre igualdade e colaboração, como por exemplo:

• Hugh Forrest, presidente do Festival SXSW: “Este livro é um poderoso testemunho de que as mulheres estão impulsionando as inovações mais empolgantes e as soluções mais envolventes. Ele enfatiza que as sociedades mais receptivas às ideias que as mulheres trazem serão as mais bem-sucedidas, hoje e no futuro.”

• Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões: “Este livro não pode ser apenas uma obra, ele precisa ser um manual. Um manual que nos ensinará e nos mostrará que temos um novo caminho a seguir, muito mais justo e igualitário.”

O livro está sendo comercializado pelo site da Amazon e a renda será revertida para crianças carentes.

Serviço:

Título: Ensemble – De Solo A Sinfonia

Lançamento global: 1º de março de 2025

Coordenadoras do projeto:

Maria Paula Fidalgo, atriz

Natasha de Caiado Castro, empresária

Roberta Matarazzo Suplicy, empresária

Adriana Alcântara, executiva

Flavia Vigio, empresária

Silvana Abramovay, empresária

Chris Ayrosa, cenógrafa

Patrícia Calazans-Ashton, empreendedora social

Aimee Peyronnet, produtora cinematográfica – Los Angeles

Alexandra Akira, executiva – NY

Autoras: 139 mulheres de diferentes países e setores