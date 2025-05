Estamos de Olho, edição 1341 (02/05/2025)

ENQUETE

Com o assunto em alta, fica a pergunta: você é contra ou a favor da troca da cor do uniforme da Seleção Brasileira?

ENQUETE 2

Outro assunto que chamou a atenção ao longo da semana: você é contra ou a favor da instalação de uma Escola Civico-Militar em Itapeva?

ESCOLA

Com relação ao tema Escola Civico-Militar, acreditamos que a instituição de ensino, independente de questões políticas, deve formar cidadãos exemplares, formadores de opinião própria. Ordem, valores e respeito são palavras que estão fora da moda, mas que são essenciais na formação de um bom cidadão.

CARRO RECUPERADO 1

Em relação ao veículo furtado em plena luz do dia em Itapeva, destacamos a parceria com diversos veículos de comunicação que noticiaram o fato rapidamente, ajudando na resolução do incidente de forma brilhante pela nossa Polícia Militar.

CARRO RECUPERADO 2

Foi brilhante o trabalho desenvolvido pelos policiais militares de nossa região. A mobilização do trabalho em campo iniciado em Itapeva, reforçado em Ribeirão Branco e concluído em Apiaí com a ajuda dos policiais em conjunto com a Força Tática mostram o comprometimento de nossos agentes da lei! Muito obrigado!

CARRO RECUPERADO 3

É muito fácil jogar a culpa do incidente nas costas do cidadão honesto e trabalhador, pagador de seus impostos. Cabe aos nossos representantes na Câmara e no Executivo buscarem ações mais eficientes para evitar ações como esta, à luz do dia. Itapeva está crescendo e, com isso, novas ações no combate à criminalidade são essenciais.

LIBERADO

A obra de macrodrenagem realizada pela Prefeitura de Itapeva na Rua Pires Fleury está liberada para a passagem de pedestres e veículos. População e empresários da região agradecem.

DIA DO TRABALHO

Ontem foi mais um Dia do Trabalho. E que saudade dos embates futebolísticos envolvendo as grandes equipes da Votorantim e da Maringá, que duelavam nesta data tão tradicional.

ITAPEVA CRESCE

A franquia Burguer King está chegando em Itapeva. Isso mostra a nossa força no cenário regional. Que mais empresários acreditem em nossa cidade. Vamos crescer juntos!

NOTA 10

Para o trabalho desenvolvido pelo diretor da Apae, Milton Junior. Pais e alunos agradecem a atenção e dedicação diárias pelo fortalecimento da instituição.