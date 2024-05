Assim como na maioria das cidades brasileiras, Itapeva também vive uma preocupação com a questão da Dengue.

O município está preparando uma ofensiva na luta contra a proliferação do mosquito Aedes Aegypt, transmissor da dengue. Há duas semanas a Prefeitura decretou “Estado de Emergência” devido ao crescente número de casos.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde janeiro foram feitas 2.963 notificações sendo que dessas, 696 foram casos confirmados da doença.

A situação levou a Secretaria Municipal de Saúde a abrir uma unidade de “Processo Estendido”, no prédio do SAE, anexo ao antigo “Postão”, onde há atendimento de segunda a sexta das 17h às 22h e nos sábados e domingos das 09h às 17h. De acordo com os dados, aproximadamente 100 pessoas são atendidas por dia.



Ainda segundo a secretária Vanessa Guari, nesse período estão ocorrendo palestras e capacitação para escolas, servidores públicos e funcionários de grandes empresas para que sejam tomados os devidos cuidados com a questão dos criadouros do mosquito.

Diante do cenário, o município colocou em prática uma campanha desde quinta-feira (02), para conscientizar a população no que diz respeito ao combate a doença e os cuidados no tratamento dos sintomas, visto que muitas pessoas acabam se medicando por conta própria e em caso de dengue a medicação inapropriada pode causar o agravamento da doença, podendo inclusive levar a morte.