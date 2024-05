Para continuidade das obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), região de Itapeva, a partir desta segunda-feira, 6 de maio, o dispositivo de acesso ao Bairro Bela Vista

localizado no km 287+100 será interditado temporariamente até dia 8 deste mês.

No local, serão realizadas obras de melhoria no pavimento e na sinalização da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258).

Neste período, os motoristas que trafegam pela pista Oeste (sentido Itararé) deverão utilizar rota alternativa, por meio do dispositivo do km 288 e acessar a SP-249 – Rodovia Hiroshi Kosugue, para adentrar ao bairro Bela Vista.

Diego Lima, coordenador de engenharia da CCR SPVias, destaca que a interdição é necessária para continuidade das obras de duplicação e viabilização de entrega de parte do trecho que já está

duplicado.

As obras, iniciadas em março de 2023, trarão mais fluidez, segurança viária e desenvolvimento para a região. A Concessionária reforça aos motoristas para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passarem pelos locais em obras, uma vez que haverá movimentação de máquinas e profissionais nas imediações da pista para a realização dos trabalhos.