Fechando a noite de sábado (23) pela final do Torneio de Futsal Região dos Minérios, a equipe Itapeva Futsal Efraim foi a campeã da categoria Principal/livre.

Itapeva Futsal Efraim contou com os jogadores:

Rodrigo, Danilo, Guilherme, Jair Junior, Luiz Felipe, Luiz Fernando, Maicon, Marcelo Cruz, Marcelo Vinícius, Maurício Cruz, Odair, Tiago Mota, Kauan. Técnico – Emanuel Gosser.

Já a WRN Futsal Irmãos Loureiro esteve em quadra com os atletas:

Adriano, Bruno Cezar, Diego Campos, Fernando Garcia, Kiko, Gilderson, Gustavo Marcondes, Lucas, Juca, Rafael Silveira, Renato Ribeiro, Johnatan e Rodolfo Silva. Técnico – Rodolfo Barros.

A partida foi acirrada, mas Itapeva Futsal Efraim se destacou e venceu por 3×2 a partida, com gols de Maurício Cruz (1) e Odair (2). A equipe WRN marcou com gols com Renato Ribeiro (1) e Rafael (1).