Desde o dia 31 de maio, o município de Nova Campina já conta com o CEP – Código de Endereçamento Postal por logradouro.

Agora cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa possuem um CEP individual, todos codificados dentro da faixa de CEP.

Para pesquisar o seu CEP, basta acessar https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php

Recomenda-se que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os novos dados por logradouro.

Os munícipes têm 3 (três) meses para atualizar seu CEP, a partir disso, se o código antigo for utilizado, encomendas e correspondências serão devolvidas ou invalidadas.

Para ver a relação dos logradouros com o novo CEP acesse o Diário Oficial Eletrônico, edição nº 780, de 13 de junho de 2024 pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTA3NzY5