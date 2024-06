Aconteceu no sábado (15), no Parque Pilão D´água, mais apresentações do Show de Inverno Cultural 2024. Na ocasião, aconteceu a apresentação das Oficinas de Ballet da Professora Bia Diniz.

As crianças que se apresentaram tiveram a oportunidade de estudar Ballet gratuitamente com as Oficinas oferecidas pela Secretaria de Cultura. No Show de Inverno Cultural 2024 são 18 dias de programação para todos os gostos, que irão se estender até o dia 05 de julho.