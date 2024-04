Emoção: essa é a palavra que marcou o espetáculo musical A Paixão de Cristo 2024, no ginásio da Fait. Duas apresentações foram realizadas, uma no dia 29 e outra em 30 de abril. Em ambas, o ginásio ficou lotado e era nítido que todos que prestigiaram a peça, que contou a história de Jesus, estavam comovidos com a delicadeza dos detalhes.

O espetáculo A Paixão de Cristo é coordenado pelo professor Andrei Muzel e neste ano contou com mais de 200 pessoas envolvidas neste projeto.

Ainda é possível assistir a apresentação na página do Facebook da Catedral de Itapeva, pelo link:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=949083753234432

Através do requerimento 0141/2024, o vereador Marinho Nishiyama requereu à mesa Votos de Congratulações a todos os integrantes do Musical “A Paixão de Cristo”, em nome do Sr. Andrei Alberto Müzel, o que foi aprovado pelos demais vereadores. Para Marinho, a peça foi emocionante do início ao fim. “Tive a honra de ir prestigiar esse espetáculo incrível, o qual emocionou a todos os presentes e a todos que acompanharam online! Foi uma megaprodução, com mais de 200 atores e pessoal de apoio! Mais uma vez, o produtor Andrei Alberto Muzel, os atores e o pessoal de apoio não decepcionaram! Entregaram um musical perfeito! Parabéns a todos os envolvidos! E já estou ansioso para assistir o musical “A Paixão de Cristo” em 2025”, disse.