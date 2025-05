Caravana 3D: Governo de SP anuncia R$ 65 milhões em convênios com prefeituras da região de Itapeva

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta quinta-feira (8), durante o lançamento da Caravana 3D, 46 convênios com 32 prefeituras da região de Itapeva para a realização de obras e aquisição de veículos, somando um investimento total de R$ 65 milhões. Durante o primeiro dia de compromissos no sudoeste paulista, Tarcísio e a equipe de secretários de Estado também se reuniram com lideranças locais e realizaram entregas e visitas técnicas na sede da região administrativa.

“Para nós, é uma alegria muito grande estar aqui. Estas caravanas não são simplesmente uma visita, uma agenda de governo simples. É uma oportunidade para estarmos próximos e fortalecermos o diálogo, mas também para prestarmos contas sobre o que o Estado vem fazendo. Investimentos em educação, saúde, habitação e mobilidade vão trazer dignidade e, no final, proporcionar desenvolvimento. Escolhemos começar nossa jornada pelo sudoeste e estamos atentos às vocações e ao que temos que fazer para desenvolver turismo, agronegócio, e agroindústria”, afirmou o governador.

Tarcísio também anunciou duas ações do programa Casa Paulista: a regularização fundiária de 771 imóveis e o autorizo para a construção de 21 moradias no Quilombo do Jaó, também em Itapeva, somando R$ 3,2 milhões em recursos estaduais. Em Itaberá, foram regularizados 504 lotes da Vila Dom Silvio III, enquanto que em Itapeva 267 famílias dos núcleos Vila Nova e Vila Nova Dom Bosco foram beneficiadas com a escritura de suas casas.

Pelo programa SP pra Toda Obra, de modernização do sistema rodoviário, haverá melhorias em rodovias concedidas e nas estradas estaduais. As iniciativas das concessionárias reguladas pela Artesp somam R$ 362 milhões para 30 novas obras.

O governador também assinou ordem de serviço para contratação de obra de conservação na Rodovia Hiroshi Kosuge (SP-249), com 25 km de extensão entre os municípios de Apiaí e Ribeirão Branco e investimento de R$ 25 milhões. Também foram anunciadas obras de recuperação funcional e pavimentação na Rodovia API-010 e na Estrada Vicinal Andorinha que beneficiam os motoristas de Apiaí, Itaoca, Barra do Turvo e Iporanga. No total, são 50 quilômetros em melhorias e mais de R$ 118 milhões em investimentos do DER-SP.

Educação

Na Educação, o foco na climatização, que recebeu investimento de R$ 11 milhões para adequação, compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado em 46 unidades escolares instaladas em 20 cidades na região. Dessas, 41 já foram entregues e as cinco restantes estão em fase de finalização.

Outro recurso destinado para as escolas de Itapeva e entorno foram os R$ 20,7 milhões para a aquisição de 13,2 mil equipamentos de tecnologia como notebooks, tablets e smartphones para 118 escolas em 32 cidades. Já para a aquisição de 17 ônibus escolares que atendem 15 municípios, foram R$ 6 milhões.

Exemplo de algumas dessas iniciativas, a Escola Estadual Nicota Soares, no Jardim Belvedere, recebeu a Caravana 3D no início da tarde. Durante a visita, o governador anunciou mais R$ 607 mil para melhorias na infraestrutura do prédio escolar. Recentemente, a unidade passou a integrar a lista de escolas 100% climatizadas e recebeu recursos para implantação de laboratório de farmácia.

Caravana 3D

O Governo de São Paulo deu início à Caravana 3D, iniciativa que percorre todas as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população. A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.

O primeiro dia da Caravana 3D na região de Itapeva segue durante a tarde desta quinta-feira, com entrega da duplicação do trecho urbano da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), além de visita às obras da Ponte Rio Apiaí-Guaçu e às instalações da Santa Casa de Itapeva.

(Via Agência SP)