Evento de Adoção de Animais acontece neste sábado (10) em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente convida a todos a participar, neste sábado (10), das 09h às 13h, do evento de Adoção de Cães e Gatos, em frente à loja Agromar, que fica na Rua Dr. Estelita Ribas, n° 42, no Parque Cimentolândia.

Os interessados em adotar um animal de estimação devem apresentar um documento com foto do responsável, incluindo de forma obrigatória o número do CPF, RG ou CNH, além de um comprovante de endereço atualizado e telefone para contato. Lembrando que após a adoção, o tutor do animal deverá assinar um termo de responsabilidade.

Os animais são castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. E no caso de adoção de filhotes, estará disponível a requisição de castração, visando este procedimento ao atingir seis meses de idade.

De acordo com informações do CPA – Centro de Proteção Animal, por meio do microchip, é possível localizar o tutor e seu bichinho de estimação, permitindo executar a posse responsável conforme determina a Lei Municipal nº 4.814/2023, que disciplina as disposições gerais sobre a guarda responsável de animais domésticos, nas espécies cães e gatos, no município de Itapeva.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99827-6159.