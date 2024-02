A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé, através da equipe do Canil, apreendeu nesta segunda-feira (12), 170 pedras de crack.

Conforme a corporação, os GCMs realizavam patrulhamento de rotina na Vila Esperança quando, ao desembarcarem em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, a cão GCM Kyra farejou e indicou um ponto em meio ao mato, nas margens do córrego Lavapés.

Ao averiguarem, os agentes encontraram as substâncias já embaladas, prontas para a comercialização.

Diante dos fatos, as porções foram apreendidas e apresentadas à Delegacia.

➡️ Denúncias de tráfico de drogas podem ser feitas à GCM pelos telefones 153 e 199, ou pelo WhatsApp (15) 3531-2120.

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé.