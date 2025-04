Acidente envolve dois carros próximo ao acesso da Raposo Tavares em Angatuba

Um acidente envolvendo dois carros aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), próximo do túnel que dá acesso à Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Angatuba.

Segundo a prefeitura, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h50 para atender à colisão entre dois veículos. Um deles foi atingindo na parte da frente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e os agentes realizaram o atendimento dos quatro adultos e uma criança que não tiveram ferimentos aparentes.

Não houve registro de interdição do trânsito no local e o motivo do acidente não foi divulgado.

(Imagem: jornal CNet/ texto por portal G1)