Italínea Móveis Planejados lança a coletânea “Formas da Vida”

No mês de março, dias 13 e 14, a Italínea realizou o lançamento de uma coletânea incrível. A “Formas da Vida” oferece um leque de novidades em móveis Planejados com acabamentos de altíssima qualidade, unindo a modernidade e a praticidade.

O grandioso evento de lançamento reuniu lojistas de diversos pontos do país na cidade de Bento Gonçalves (RS), no showroom da fábrica, incluindo a Italínea Itapeva, que sempre busca o melhor e mais moderno para oferecer aos clientes.

A coletânea “Formas da Vida” tem a versatilidade dos móveis com cantos arredondados, novos tipos de puxadores e detalhes que realmente impressionam. Nova paleta de cores para seus ambientes, para seus móveis, para dar vida à sua casa, escritório, área de lazer, consultório, entre outros. São detalhes que fazem a diferença, sem deixar de lado a versatilidade que demanda o dia a dia.

Além dos acabamentos diferenciados, as novas cores também são destaques na coletânea:

Nevada, que traz a beleza natural das paisagens desérticas e montanhosas de Nevada, que evocam a serenidade e equilíbrio.

Artena, inspirada na beleza rústica da Itália, este revestimento apresenta tons claros e veios delicados.

Berlim, uma celebração à arquitetura vanguardista de Berlim. A combinação entre modernidade e tradição, com linhas escuras e tons profundos que transmitem estilo e versatilidade.

Cinnamon, o tom autêntico das cascas das caneleiras, que se destacam por seus contrastes e formas, se transformam em um revestimento que garante aconchego e refino para os ambientes.

Terrazi, um refúgio de paz e tranquilidade. A conexão com a natureza ganha protagonismo, tornando cada ambiente um convite ao relaxamento.

Ébano, a sofisticação do Ébano, com textura amadeirada, encontra a sustentabilidade do PET. Uma escolha ousada que confere um toque de personalidade a qualquer ambiente.

Tudo isso você encontra na Italínea Itapeva, que está localizada em Itapeva na Rua Benjamin Constant, n° 400, no Jardim Ferrari. Telefone (15) 99623-2451. Entre em contato e saiba mais.