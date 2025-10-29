Workshop: Riscos e oportunidades da IA na gestão pública será ministrado na Câmara

A convite da Câmara Municipal de Itapeva, o engenheiro Dr Carlos de Oliveira Affonso, vice-diretor da Unesp, apresenta nesta quinta-feira (30/10), na Câmara, um workshop com informações e atividades práticas sobre Inteligência Artificial (IA). O objetivo é demonstrar aos gestores públicos como as novas tecnologias podem auxiliá-los na administração dos municípios no Sudoeste Paulista.

Essas tecnologias são tema de estudo e trabalho de Carlos Affonso desde 2010, quando concluiu seu doutorado da USP. Foram também objeto de estudo em seu pós-doutorado na Finlândia, entre 2016 e 2017 e hoje são aplicadas em seu trabalho junto à ONU, na produção de um aplicativo usado no combate ao tráfico de madeira no Brasil.

Segundo ele, a Inteligência Artificial também pode ser uma aliada estratégica na gestão pública municipal, especialmente na captação de recursos financeiros e na otimização dos processos administrativos.

“Com o uso de ferramentas inteligentes, é possível analisar dados de forma mais ágil e precisa, identificar oportunidades de financiamento, elaborar projetos com maior assertividade e garantir o cumprimento de prazos e exigências legais”, diz.

Além disso, segundo Carlos Affonso, a IA contribui para a organização e automatização de rotinas burocráticas, permitindo que os gestores concentrem seus esforços em ações de planejamento e desenvolvimento local, tornando a administração pública mais eficiente, transparente e orientada por resultados.

O workshop “Oportunidades e Riscos da Inteligência Artificial na Administração Pública” será realizado no auditório da Câmara Municipal, das 14h às 17h. É direcionado a prefeitos, vereadores, secretários e servidores públicos municipais, mas é aberto a toda a comunidade. Conta com a parceria da Câmara de Itapeva, Prefeitura de Itapeva, Unesp e Escola de Administração de Contas Públicas.

Mais informações podem ser obtidas por meio do link que dá acesso ao GPT do professor Carlos Affonso:

https://chatgpt.com/g/g-68d44cd48fe08191a2c96acc3a55243f-dr-affonso