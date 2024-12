Voluntários de Itapeva foram homenageados pela Câmara

Em celebração ao dia internacional dos voluntários, comemorado em 5 de dezembro, a Câmara Municipal de Itapeva realizou uma sessão solene nesta quinta-feira (12) para homenagear alguns símbolos do serviço voluntário na nossa cidade. Ao todo, foram oito pessoas honradas com o Diploma de Voluntário Professora Maria de Lourdes Ribeiro – Dona Lurdinha.

Os homenageados foram Ângela Maria Santos (do Lar Vicentino), Irene Rodrigues Freire (da Avacci), Rosmaria Aparecida Romanow (do Mães da Vida e da Pastoral da Saúde), Lucas Alexandre Batista (da Luz da Visão e da Santa Casa), João Guilherme Gorski (da Santa Casa, do Lar Vicentino e do Lar do Amor), Paulo Batista da Silva (que atua pela regulação fundiária na Agrovila), Leonardo César Tassinari (do Lar Vicentino) e Lucas Godoy Cleto (do projeto A Casa).

As autorias dessas honrarias foram, respectivamente, dos vereadores Áurea Rosa, Débora Marcondes, Ronaldo Coquinho, Roberto Comeron, Tarzan, Saulo Leiteiro, Robson Leite e Celinho Engue.

Esse diploma é concedido anualmente desde 2021, sempre em dezembro, em reconhecimento a pessoas que vivem em Itapeva e têm se destacado no serviço voluntário, pelos relevantes serviços prestados juntos a entidades filantrópicas ou ONGs. O nome da honraria homenageia a professora Dona Lurdinha, que coordenou diversas entidades de filantropia na cidade e lutou pelas pessoas carentes de Itapeva até sua morte, em 2002.

(Via Câmara de Itapeva)