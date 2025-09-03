Governo de SP amplia Vivaleite e garante atendimento a mais 1.446 crianças na região de Itapeva

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), vai ampliar o atendimento do Projeto Vivaleite a partir de 1º de setembro. Na região de Itapeva, 1.446 novas crianças de famílias em situação de vulnerabilidade passarão a ser atendidas pelo programa.

A principal novidade é que famílias já beneficiárias poderão incluir uma segunda criança que se enquadre nos critérios do programa, garantindo maior proteção à primeira infância.

Atualmente, o Vivaleite distribui 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D por mês a famílias de baixa renda com crianças de 6 meses a 6 anos. Com a mudança, famílias que possuem duas crianças nessa faixa etária passarão a receber 30 litros mensais.

“Ampliar o Vivaleite significa reforçar nosso compromisso no combate à fome e na proteção da primeira infância. Com essa mudança, conseguimos alcançar ainda mais crianças em situação de vulnerabilidade, garantindo a elas um alimento de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento saudável das famílias paulistas”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

Em todo o Estado, a ampliação beneficiará 30.301 crianças de famílias já cadastradas. Na capital e na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 9.131 crianças serão incluídas automaticamente. Já no interior e no litoral, serão mais 21.170, incluindo as 1.446 na região de Itapeva.

Sobre o Vivaleite

Criado para combater a anemia por deficiência de ferro em crianças e idosos de baixa renda, o Vivaleite é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Atualmente, beneficia cerca de 280 mil crianças e idosos, entregando 4,18 milhões de litros de leite por mês.

O programa conta com 607 prefeituras conveniadas, 1.500 entidades parceiras e 18 laticínios fornecedores. A fórmula do leite é fortificada com ferro e vitaminas A e D. Para as crianças, auxilia no crescimento, desenvolvimento, hidratação e fornece nutrientes essenciais. Já para os idosos, contribui para a saúde óssea e manutenção da massa muscular.

(Via Agência SP)