Mais de 40 pacientes são beneficiados pelo Programa Visão do Futuro em Nova Campina

Na manhã de terça-feira, 13 de maio, a Prefeitura Municipal de Nova Campina, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais uma entrega de óculos de grau no CCI – Centro de Convivência do Idoso, beneficiando 40 pacientes.

A ação faz parte do Programa Visão do Futuro, uma iniciativa consolidada que tem como objetivo fornecer óculos de grau gratuitamente aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desde sua criação, o programa já contemplou centenas de moradores do município, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

Após a consulta com o oftalmologista, os pacientes têm a oportunidade de visitar a ótica credenciada por meio de processo licitatório, onde podem escolher a armação de sua preferência, garantindo não apenas a correção da visão, mas também o conforto e a autoestima.

Durante a entrega, o prefeito Junior destacou a relevância do programa: “O Visão do Futuro é um dos programas mais importantes da nossa gestão na área da saúde. Há anos ele vem beneficiando diretamente a população, especialmente aqueles que mais precisam. Ver a alegria no rosto de cada paciente ao receber seus óculos não tem preço. Nosso compromisso é continuar investindo em ações que promovam dignidade e inclusão para todos os nova-campinenses.”

A Prefeitura de Nova Campina segue empenhada em fortalecer as políticas públicas de saúde e garantir que todos tenham acesso a serviços essenciais de forma gratuita e com qualidade.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)