Policial

GCM de Itapeva prende homem em flagrante por violência doméstica

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

Na noite de quinta-feira (11), durante atendimento de ocorrência no Plantão Policial, a equipe de Patrulhamento Tático ROMU da Guarda Civil Municipal de Itapeva foi procurada por uma mulher de 30 anos, vítima de violência doméstica.

Ela relatou aos agentes que havia sido agredida pelo companheiro e informou o local onde ele poderia ser encontrado. Imediatamente, a GCM prestou acolhimento à vítima, acionando outra equipe para levá-la ao atendimento médico.

Em seguida, os guardas localizaram e prenderam o suspeito, um homem de 40 anos. Ele foi apresentado ao delegado de plantão, que confirmou a prisão em flagrante. O agressor permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu atendimento e passa bem.

Artigo Anterior Homem é preso com mais de 4 kg de drogas em ação conjunta da GCM e Polícia Civil
Próximo Artigo Professora é afastada após denúncia de agressão contra aluna em escola municipal de Itararé
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

BR Radiadores