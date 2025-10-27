GCM de Itapeva atua em caso de violência doméstica e garante medida protetiva à vítima

Na noite de quinta-feira (24), por volta das 21h, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, após denúncia feita por uma testemunha.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes confirmaram a veracidade dos fatos relatados. A vítima contou aos guardas o que havia ocorrido, e ambos — vítima e autor — foram encaminhados ao Plantão Policial para as devidas providências.

Por determinação da autoridade policial, a mulher foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exame médico. Após a avaliação, foi solicitada uma medida protetiva em favor da vítima, e o acusado foi retirado da residência.

A Guarda Civil Municipal reforça que situações de violência doméstica devem ser denunciadas, e que a corporação segue atuando para garantir a segurança e integridade das vítimas.