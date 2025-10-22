Itapeva conquista vice-campeonato na Superliga Melhor Idade de Vôlei Adaptado

A equipe masculina de vôlei adaptado 45+ de Itapeva conquistou o vice-campeonato do Polo 8 da Superliga Melhor Idade de São Paulo 2025, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA).

A competição, que reuniu times da região de Cerquilho, Capela do Alto, Tatuí e Itapeva, celebrou o espírito esportivo, a amizade e a vitalidade dos atletas da melhor idade, que demonstraram técnica, garra e entrosamento dentro de quadra.

Representando Itapeva, os atletas Carlinhos, Rogério, Eduardo, Pacheco, Magrão, Giba, Maurício, Toninho, Janeiro e Guina brilharam na disputa, garantindo à cidade um lugar de destaque na competição estadual.

O resultado é fruto do empenho da equipe e do incentivo ao esporte da melhor idade no município. Os atletas agradecem a professora e técnica Gisele e também o secretário de Esportes de Itapeva, Ronaldo.

Parabéns a todos!