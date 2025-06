Últimos dias para se inscrever no Vestibular das Fatecs de SP

Encerra nesta sexta (06) o período de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2025. O interessado em disputar uma das 12.550 vagas gratuitas em cursos superiores de tecnologia, presenciais e a distância, deve se inscrever até sexta-feira (6), às 15 horas, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 29 de junho.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

Somadas às 12.550 vagas do Vestibular, as Fatecs oferecem outras 7.470 aos candidatos do Provão Paulista, totalizando 20.020 vagas para o segundo semestre de 2025. As informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades estão disponíveis no site.

Inscrições

A inscrição para o Vestibular das Fatecs deve ser feita exclusivamente pela internet, até as 15 horas, do dia 6 de junho. O interessado deve preencher a ficha, o questionário socioeconômico e pagar a taxa, conforme orientações disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.

Na inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção. Caso haja interesse, o candidato pode optar por outro, em qualquer Fatec e período. O interessado pode fazer mais de uma inscrição, desde que pague a taxa correspondente para cada uma.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber data e horário de atendimento.

Confira as próximas etapas do calendário do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2025:

6 de junho, até as 15h: período de inscrições para o Vestibular

25 de junho, a partir das 17h: divulgação dos locais de prova;

29 de junho, às 13h: prova do Vestibular das Fatecs

14 de julho, a partir das 15h: publicação da classificação geral e primeira chamada para matrícula

15 a 17 de julho: matrícula da primeira chamada

22 de julho, a partir das 15h: divulgação da segunda chamada

23 e 24 de julho: matrícula da segunda chamada

Provão Paulista

É importante destacar que o Vestibular das Fatecs e o Provão Paulista são independentes e oferecem vagas distintas. As vagas das Faculdades de Tecnologia do CPS reservadas para o Provão Paulista que não forem preenchidas serão transferidas para o processo seletivo do segundo semestre de 2025.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo), 0800-596-9696 (demais localidades) ou pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br

(Via Agência SP)