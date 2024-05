O músico Paulo Henrique poderá ser homenageado na Câmara Municipal de Itapeva. Isso porque a vereadora Débora Marcondes indicou um voto de congratulações pelo fato de ele ter participado da orquestra com o cantor internacional Andrea Bocelli.

Através do requerimento 0273/2024, a parlamentar solicita que seja concedido o título ao talentoso trombonista, integrante da Lira Itapevense, pela honra de participar da orquestra com o renomado cantor. “A participação de Paulo Henrique em um evento de tamanha relevância artística e cultural é motivo de grande orgulho para nossa comunidade. Sua dedicação, competência e paixão pela música não apenas engrandecem a Lira Itapevense, mas também colocam em destaque o talento de nossos músicos em um cenário internacional. Reconhecer a trajetória e as conquistas de Paulo Henrique é essencial para incentivar e valorizar o desenvolvimento cultural de nossa cidade. Seu exemplo serve de inspiração para jovens músicos e para todos que almejam alcançar a excelência em suas áreas de atuação”, disse a vereadora.