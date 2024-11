VEM AÍ A 6ª CORRIDA E CAMINHADA DA ENGENHARIA ARESPI 2024

A Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva (ARESPI) tem a honra de convidar a todos para a 6ª Corrida e Caminhada da Engenharia ARESPI 2024. O evento será realizado no dia 08 de dezembro, com largada marcada para às 8 horas, no Parque Pilão D’Água, em Itapeva. Os participantes poderão escolher entre duas opções de percurso: a Corrida de 10 km e a Corrida de 5 km, além da Caminhada de 3 km.

Assim como nos anos anteriores, os lucros da 6ª Corrida da Engenharia serão destinados a causas beneficentes. Neste ano, a renda será revertida para a construção da nova sede da entidade Luz da Visão, que beneficia mais de 100 pessoas com deficiência visual, promovendo a inclusão social por meio de cursos de Braille e treinamentos profissionalizantes. Além disso, o Lar Vicentino de Itapeva, que acolhe 140 idosos de Itapeva e região, será beneficiado com a doação de 1 litro de leite pelos atletas no momento da retirada do kit atleta, que ocorrerá nos dias 06 e 07 de dezembro, no Mercado J. Ferreira, situado à Rua Benjamin Constant, nº 718 – Jardim Ferrari.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.onsport.com.br até o dia 30 de novembro, com um valor de R$ 60 (mais uma taxa de R$ 6 do site). As equipes que inscreverem no mínimo 10 atletas terão a vantagem de efetuar a inscrição diretamente com a KEA SPORTS, evitando a taxa do site e ganhando uma inscrição gratuita para cada 10 atletas participantes. Para aqueles que desejam apoiar as causas sociais, é possível adquirir a camiseta desta edição do evento, mesmo sem participar da prova. Os interessados devem entrar em contato via WhatsApp pelo número 15 99787-7387 (falar com Edinho).

Os patrocinadores desta edição incluem grandes nomes como Superbase Concreto, Original. (do grupo Silicate), Italuz Elétrica e Hidráulica, Oficina do Vidro, Sicredi, Dialoc: aluguel de equipamentos, IRS Sondagem, Fuca Comunicação Visual, Construtora DW Barreira, J. FERREIRA: Mercado e Casa de Carnes e *Grupo Maringá. A iniciativa conta também com o apoio da Prefeitura de Itapeva e do curso de Educação Física da FAIT.

Participe desta grande celebração do esporte e da solidariedade! Junte-se a nós na 6ª Corrida e Caminhada da Engenharia ARESPI 2024!