Vanderlei Pacheco e Junior Guari solicitam levantamento de dados para educação infantil na zona rural

Dados pedidos seriam usados para dar suporte a doação de um terreno para a criação de uma creche para crianças de zero a três anos.

Os vereadores Vanderlei Pacheco (Avante) e Junior Guari (Republicanos), encaminharam à secretária de Educação de Itapeva, Mayra de Falco Camargo, um requerimento solicitando dados de demanda para a educação infantil de zero a três anos nos bairros do Distrito do Guarizinho.

Os vereadores pedem que haja um levantamento nos bairros Cercadinho, Amarela Velha, Caputera e Guarizinho. Tais dados teriam como objetivo atender as estratégias e metas dos planos de educação e demais legislações norteadoras das políticas educacionais para o planejamento da expansão da oferta de vagas em cooperação federativa.

Conforme os vereadores, o crescimento populacional dos bairros citados e a inexistência do atendimento de educação infantil para a faixa etária de zero a três anos na localidade podem ser supridas, pois há iminência de doação de área para Prefeitura no Bairro Amarela Velha.

Ainda de acordo com a solicitação dos vereadores, diante deste quadro pode-se levantar recursos para a construção da creche junto a programas de governo federal e estadual para infraestrutura e o comprometimento dos vereadores em somar aos esforços para a realização desse projeto.