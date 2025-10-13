Cidade

Vandalismo volta a escurecer a Praça da Ceifa, no Jardim Europa

Jornal Ita News
A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Administrações Regionais, em parceria com a empresa terceirizada responsável pela manutenção da iluminação pública, realizou recentemente a revitalização completa da Praça do Jardim Europa, conhecida como “Praça da Ceifa”.

Em apenas um dia de trabalho, as equipes realizaram serviços de limpeza, roçagem, poda e manutenção elétrica, devolvendo ao local melhores condições de uso e segurança para os moradores. No entanto, logo após a conclusão do serviço, a praça foi alvo de vandalismo.

Indivíduos furtaram e danificaram a fiação elétrica, deixando novamente o espaço às escuras. A ação lamentável causa prejuízos à administração pública e, principalmente, à população, que perde o direito de usufruir de um ambiente bem cuidado e iluminado.

A Prefeitura reforça que a conservação dos espaços públicos é um dever de todos. Casos de vandalismo devem ser denunciados às autoridades competentes, para que os responsáveis sejam identificados e punidos.

Segundo informações, o local já foi iluminado novamente.

